Voici les nouveaux Samsung Galaxy S23, armes n° 1 pour s’opposer aux futurs iPhone 15 d’Apple

Lors de son événement “Galaxy Unpacked”, le géant coréen vient de dévoiler son nouveau Galaxy S23, ou plutôt la… galaxie de produits Galaxy S23. On parle du très haut de gamme Galaxy S23 Ultra (avec son stylet S-Pen hérité du feu Galaxy Note), du Galaxy S23 + et du Galaxy S23 “classique”.

Commençons par ce qui se voit au premier coup d’oeil : le design de la gamme S23 n’évolue que très légèrement. Le style global, avec la conception des capteurs photo dorsaux incrustés à fleur de coque que l’Ultra avait inauguré l’an dernier, persiste. Sur le plan de la conception, Samsung vend ses derniers terminaux comme nettement plus écoresponsables : ils sont produits à partir d’aluminium recyclé, de verre recyclé et du plastique recyclé provenant de filets de pêche jetés, de barils d’eau et de bouteilles en plastique.

Les Galaxy S23 misent en partie sur des matériaux recyclés dans le processus d'assemblage. ©Samsung

Plus durable, c’est aussi ce que promet d’être la surface en verre qui recouvre la dalle : la nouvelle série S est la première à commercialiser le Corning Gorilla Glass 8, plus résistant.

Côté hardware, sans trop entrer dans les détails, il faut noter l’entrée en lice de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 mais aussi et surtout les améliorations apportées à l’appareil photo, essentiellement du S23 Ultra : un capteur de 200 MP doté d’un mode nuit particulièrement prometteur – à vérifier lors d’un test en bonne et due forme.

Samsung a dégaîné sa nouvelle gamme de Galaxy S23. ©SAMSUNG

Prix du Galaxy S23 : 100 euros dans la vue pour le ticket d’entrée !

La série Galaxy S23 se décline en quatre teintes, mates et plutôt soft, comme l’exige la tendance actuelle : noir, crème, vert et lavande. La gamme se décline aussi selon les coloris plus exclusifs vert clair et gris tandis que le S23 Ultra y ajoute le bleu clair et le rouge.

Côté prix, le consommateur intéressé se prend l’inflation plein pot : alors que le Galaxy S22, il y a un an, sortait à 849 € tarif d’entrée, le S23 le moins cher réclamera 100 € de plus et coûtera donc 949 €. Le Galaxy S23 + sera dispo à partir de 1 199 € et le Galaxy S23 Ultra à partir de 1 399 €. Sortie le 17 février.

Le Galaxy S23 mise beaucoup sur la photo. ©SAMSUNG