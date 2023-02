Les Etats-Unis envisagent des mesures supplémentaires contre TikTok

Lundi soir, la Maison Blanche a ordonné aux institutions fédérales de s'assurer que TikTok disparaisse de leurs smartphones sous 30 jours, en application d'une loi ratifiée début janvier par le président Joe Biden.

Et le gouvernement va "continuer à examiner d'autres mesures" possibles, a indiqué mardi Olivia Dalton, une porte-parole de l'exécutif, "y compris comment travailler avec le Congrès sur ce sujet à l'avenir".

De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes et virales comme une menace pour la sécurité nationale.

Ils craignent, tout comme un nombre croissant de gouvernements occidentaux, que Pékin puisse accéder aux données d'utilisateurs du monde entier via cette application, ce que TikTok nie depuis des années.

Une commission parlementaire doit voter mardi sur un projet de loi soutenu par les républicains, qui donnerait l'autorité à Joe Biden pour bannir complètement TikTok aux Etats-Unis.

Il faudrait ensuite qu'elle soit adoptée par les deux chambres, mais les mesures contre la Chine font partie des rares sujets qui rassemblent à droite comme à gauche au Congrès.

La puissante association de défense des droits civiques ACLU est opposée à cette loi qui "censurerait une plateforme" et "priverait les Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d'expression", a déclaré une de ses juristes, Jenna Leventoff, citée dans un communiqué.

TikTok attend depuis des mois les conclusions d'un examen du Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), une agence gouvernementale qui évalue les risques de tout investissement étranger pour la sécurité nationale américaine.

"La façon la plus rapide et la plus efficace de répondre à ces inquiétudes (...) est que le CFIUS adopte l'accord proposé sur lequel nous travaillons avec eux depuis près de deux ans", a ajouté le porte-parole, précisant que TikTok avait déjà commencé à mettre en place différents points de cet accord pour "sécuriser" la plateforme aux Etats-Unis.

La Commission européenne et le gouvernement du Canada ont récemment pris des décisions similaires pour les téléphones portables de leurs fonctionnaires.