Cette intelligence artificielle peut reconnaître les photos retouchées des stars

Depuis quelque temps, beaucoup d’internautes mettent en lumière et alertent sur ces clichés perfectionnés. Il existe de nombreux comptes sur Instagram qui “balancent” ces photos retouchées.

Une IA qui voit tout

Within Health est un programme qui propose des traitements et thérapies virtuels afin d’aider les personnes ayant des troubles de l’alimentation mais aussi de mettre en avant ces photos retouchées de célébrités en couverture de magazine.

FAL Detector, cette intelligence artificielle serait capable de déceler les clichés passés sous la fonctionnalité très célèbre de PhotoShop, “Face-Aware Liquify”, qui permet de modifier les traits du visage de n’importe qui et donc de le rendre “parfait”.

Comment ça marche ?

Cette IA va donc étudier une image et pointer des signaux thermiques là où il y a eu des modifications avec PhotoShop. Plus le point thermique est rouge plus la photo a été modifiée. FAL Detector peut aussi vous donner la photographie d’origine et donc de comparer avec un avant et après.