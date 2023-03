L'exécutif wallon va interdire TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

"Je suis extrêmement attentif à la question de la cyber-sécurité. Par cette mesure, je souhaite garantir la sécurité des données sensibles de la Région et nous inscrire dans la lignée des décisions de la Commission européenne et du parlement", a poursuivi Elio Di Rupo.

Par contre, "s'il ne faut pas télécharger cette application sur des ordinateurs qui contiennent des informations internes wallonnes, il faut rester sur TikTok. Il y a plus de 4 millions de Belges qui s'informent via les réseaux sociaux où les complotistes et l'extrême droite sont extrêmement présents. Si nous ne contrecarrons pas leurs fake news, qui va le faire?", s'est-il notamment interrogé.

Un argument qui n'a pas convaincu Jean-Luc Crucke. "Combattre les fake news, aujourd'hui, c'est combattre TikTok et ne pas rester sur ce réseau", a estimé ce dernier.