Apple lance ses nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus et voit la vie en jaune.

"Nos utilisateurs apprécient leur iPhone et comptent sur lui au quotidien. Aujourd’hui, un nouveau coloris éclatant rejoint la gamme avec les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus", a déclaré Bob Borchers, Vice Président of Worldwide Product Marketing d’Apple dans un communiqué. "Remarquablement léger, doté d’une impressionnante autonomie, d’appareils photo et de fonctionnalités vidéo de qualité professionnelle, de fonctionnalités de sécurité d’avant-garde comme SOS d’urgence par satellite, et intégrant les nombreux avantages d’iOS 16, l’iPhone 14 offre une excellente solution à toutes les personnes souhaitant acquérir un nouvel iPhone."

Apple présente les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus. ©APPLE

Infos pratiques

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont actuellement disponibles dans les coloris minuit, lumière stellaire, rouge, bleu et mauve, et seront disponibles en jaune avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, à partir de 1.019€ et de 1.169€ respectivement.

Les clients en Belgique, en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 60 pays et zones géographiques pourront précommander l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus en jaune ce vendredi 10 mars à partir de 14h, et l’acheter à partir du mardi 14 mars.