Raoul Hedebouw sur l'interdiction de TikTok : “Et quand l’espionnage est fait par les Américains, c’est acceptable ?”

Le PTB est sur le podium des partis belges avec la plus forte visibilité sur TikTok, et il la doit en majeure partie à deux personnalités : son président Raoul Hedebouw (88k d’abonnés) et le député fédéral Nabil Boukili (34k d’abonnés). Dans le sillage de l’annonce du Conseil national de sécurité, qui oblige les fonctionnaires belges à arrêter d’employer TikTok sur les appareils professionnels, sont-ils prêts à dire adieu à leurs followers ? En ont-ils seulement l’envie ?