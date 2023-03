Mauvaise nouvelle pour les clients Proximus et Orange !

Pour l’instant, ce sera le cas uniquement avec la chaîne néerlandophone VTM comme l’indique Proximus sur son site avant d’annoncer la couleur pour les prochains mois en écrivant que les “autres chaînes belges l’introduiront également en temps voulu ultérieurement”.

On apprend donc que les groupes de télévision belges ont demandé aux opérateurs “d’instaurer un modèle adapté pour la publicité télévisée”.

En comparaison, VOO applique déjà la même politique pour les chaînes de TF1 et RTL-TVI depuis plus d’un an maintenant et Telenet depuis septembre 2021 pour VTM.

Une solution existe toutefois pour éviter ces publicités : les plateformes replay des chaînes sur vos décodeurs.