Levez les yeux de votre téléphone portable, implore son inventeur, cinquante ans après

"Mais quand quelques personnes auront été renversées par des voitures, ils comprendront", plaisante-t-il. Montre connectée d'Apple au poignet, iPhone dernier cri à la main, il passe intuitivement de ses emails à ses photos et de YouTube à l'application permettant de régler sa prothèse auditive. Il se procure chaque nouveau modèle et teste en profondeur leurs capacités. Mais, confesse-t-il, les millions d'applications disponibles donnent un peu le tournis.

"Je ne serai jamais, jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone portable de la façon dont mes petits et arrière-petits-enfants le font", dit-il. Le portable de Martin Cooper, qui lui sert avant tout à téléphoner, n'a pas grand-chose à voir avec le lourd bloc de fils et circuits électroniques qu'il a utilisé pour passer le premier appel mobile de l'histoire, le 3 avril 1973. "On savait qu'un jour tout le monde aurait un téléphone. Nous y sommes presque."

Quant aux personnes hypnotisées par leur téléphone, il pense que cela changera. "Chaque génération sera plus intelligente. Ils apprendront à utiliser les smartphones de façon plus efficiente", prédit-il. "Tôt ou tard, les humains finissent toujours par avancer."