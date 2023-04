Jean-Marc Nollet “is back” sur Twitter, mais au pire moment

L’écologiste raconte s’être heurté au mur robotique de l’administration Twitterienne, sorte de spirale kafkaïenne typique des architectures déshumanisées des multinationales. “Malgré quasi six mois d’acharnement et l’aide de nombreux twittos (merciiiii), je n’ai pas réussi à récupérer mon compte. J’ai été confronté à un mur. Ou, pour être plus précis, à un robot qui me demandait systématiquement les mêmes documents et les mêmes preuves de propriété, et qui concluait qu’il n’était pas certain que j’étais… moi-même. […] Et il n’y avait pas moyen de joindre quelqu’un par téléphone. J’ai donc décidé d’ouvrir un nouveau compte.”

Le voici donc de retour sur Twitter… au pire moment de l’histoire du réseau. Les nouvelles conditions d’utilisation – invisibilisation des non payeurs, bugs à répétition, absence de modération – ont transformé le joujou d’Elon Musk en un grand capharnaüm. Bonne chance à Nollet pour retrouver de la visibilité dans ces circonstances.