Proximus, Telenet, Voo, Orange, Base,… : quel opérateur, fixe et mobile, est le plus rapide en 2023 ?

C’est sur ce dernier point, celui de la vitesse, qu’Ookla, spécialiste mondial de la mesure de débits en ligne, s’est penché. Alors, lequel des opérateurs belges, sur le marché mobile comme fixe, se distingue le plus en termes de rapidité durant ce premier trimestre 2023 ?

Internet fixe (à la maison ou au bureau) : Telenet toujours en tête, mais Proximus recolle

Avec 135,65 Mbps de vitesse médiane obtenue en descente (en download, soit lorsque vous téléchargez un fichier), c’est Telenet qui arrive en tête des suffrages pour ce qui concerne le premier trimestre 2023 en Belgique. C’est pratiquement 6 Mbps de plus que durant la même période de 2022, et c’est toujours une avance assez confortable sur Voo, mais qui progrese assez fort : le câblo-opérateur wallon progresse de 109,69 Mbps de moyenne durant le premier trimestre 2022 à 124,84 Mbps au premier trimestre 2023. Orange (101,3 Mbps en 2022, 104,47 Mbps en 2023) complète le podium.

Proximus et Scarlet, qui transitent tous deux par la même structure, arrivent à bonne distance, avec respectivement 59,84 Mbps et 43,66 Mbps. Des chiffres, ici aussi, en joie hause par rapport à 2022 mais qui reflètent un écart toujours très important avec les trois opérateurs cités plus haut. L’explication derrière ce gap est structurelle et tient à la technologie qui “apporte” Internet dans les foyers et entreprises belge. Les câblo-distributeurs comme Telenet et Voo (et dans une moindre mesure Orange, qui transite par les réseaux des deux précités pour proposer son offre Internet en Belgique), par l’entremise du câble coaxial, sont en mesure de proposer des vitesses plus élevées que Proximus, qui passe par la paire cuivrée et le VDSL2 (mais aussi, de plus en plus, la fibre optique).

À lire aussi

En termes de “consistency score”, c’est Voo qui rafle la mise : dans 89,2 % des cas, Voo assure à ses clients un débit de minimum 25 mpbs en Download (téléchargement) et de 3 Mbps en Upload (lorsque vous faites “monter” un fichier, que vous hébergez sur Internet). À titre de comparaison, Proximus obtient sur ce paramètre un score de 77,4 %.

C’est à Anvers et Gand, avec quasi 85 Mbps, que les débits sont les plus élevés en Belgique, devant Charleroi (79,35 Mbps de vitesse médiane). Bruxelles (76,99 Mbps) et Liège (61,08) complètent le Top 5 des villes les plus “rapides” de Belgique.

Internet mobile : ça se resserre, Orange en recul

Concernant le réseau le plus rapide sur mobile (4G essentiellement, donc), le match est plus serré que sur le fixe mais la conclusion équivalente : c’est le réseau mobile de Telenet/Base (dans le quel le câblo opérateur flamand a beaucoup investi) qui est le plus rapide, avec 69,48 Mbps de débit médian mesuré. Proximus est second mais progresse assez fort : alors qu’il plafonnait à 58,6 Mbps (en download, toujours) en 2022, il trône aujourd’hui à 66,22 Mbps ! Orange, troisième, réalise l’exploit de… reculer dans le classement : il était à 45,94 Mbps et cale aujourd’hui à 38,62 Mbps.

En “Consistency Score” (pourcentage de clients qui téléchargement à minimum 5 Mbps et uploadent à minimum 1 Mbps), Telenet est premeir avec 90 %, Proximus second avec 88 % et Orange troisième avec 86,2 %.

Le Top 5 des villes où l’Internet mobile est le plus rapide en Belgique est quasi similaire à celui du marché fixe : Gand, Anvers, Bruxelles, et enfin Liège et Charleroi.

Les résultats complets peuvent être consultés ici.