Google News Showcase débarque en Belgique

En Belgique, le service "Google News Showcase" est accessible depuis mercredi via l'application Google Actualité pour les téléphones et tablettes sous Android et iOS, ainsi que sur le web et Google Discover (suggestions de contenus faites selon l'historique de recherche) disponible sur les smartphones, selon la firme américaine.

Le service News Showcase avait été annoncé mondialement en octobre 2020 dans le cadre d'un investissement d'un milliard de dollars. Un changement d'attitude notable pour le géant américain qui avait toujours rechigné jusque-là à rémunérer la presse pour le partage de contenus sur ses plateformes.

Entre-temps, Google affirme avoir déjà noué des accords avec plus de 2.200 éditeurs dans 21 pays, dont la France, l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni ou encore l'Italie.

Dans certains pays, les négociations ont toutefois été houleuses. En France, notamment, Google s'était heurté à la question du "droit voisin", créé par une directive européenne pour conduire à un meilleur partage des revenus du numérique au bénéfice des éditeurs de journaux et agences de presse. Un accord avec la firme américaine était finalement intervenu en janvier 2021 au terme de négociations mouvementées.

Plus récemment, Google s'est également plié au gendarme allemand de la concurrence. En Allemagne, l'entreprise prévoyait d'intégrer News Showcase aux résultats de sa barre de recherche principale, ce qui aurait pu discriminer certains médias. Les éditeurs ont finalement obtenu plusieurs aménagements: à l'avenir, la participation ou non d'un éditeur à l'offre "Showcase" ne sera plus pertinente pour le classement des résultats.