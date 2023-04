L'ancien CEO de Twitter critique Elon Musk pour sa gestion de l'application: "Tout est parti de travers"

M. Dorsey était interrogé vendredi par les utilisateurs de sa nouvelle application "Bluesky" pour savoir s'il était toujours d'avis que le milliardaire Musk était le propriétaire idéal pour Twitter. Business Insider a rapporté que M.Dorsey a répondu par la négative. "Non. Et je ne pense pas non plus qu'il a bien agi après avoir réalisé que son timing était mauvais", a écrit M. Dorsey.