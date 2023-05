Combattre ses peurs grâce au virtuel, enfin réel: une nouvelle thérapie innovante

Recréer des situations difficiles à supporter

Ces thérapies consistent à mettre en situation les personnes face à des situations difficiles à supporter. Celles-ci peuvent développer des troubles anxieux, du stress, de la peur, de l’angoisse. “Cet outil est principalement intéressant pour scénariser de façon virtuelle, proposer un terrain d'expérimentation, un terrain d'entraînement. On peut simuler du réel pour pouvoir développer de nouvelles compétences, faire de nouveaux apprentissages et puis ensuite voir comment les transférer dans la réalité. Mais là où la réalité virtuelle intervient le plus, c'est vraiment pour traiter les phobies, avoir cette capacité de recréer des situations qui sont difficiles à supporter ou à vivre, et de façon motivante, facilement organisable et très progressive.”

La réalité virtuelle a aussi cet avantage d’être sécurisant pour le patient. “La personne sait qu'elle se trouve dans le cabinet, mais, en même temps, grâce aux stimuli visuels et l'environnement numérique, elle a quand même l’impression d'être plongée en situation réelle et à tout moment la personne peut retirer le casque, faire une pause et quitter la situation insupportable, inconfortable et ensuite revenir en étant plus confiante”, rassure le psychologue.

Résultats convaincants

La thérapie se déroule en trois étapes. La première consiste à analyser la demande. Le psychologue détermine si l’approche est adéquate au problème. La deuxième étape permet de définir clairement le problème et l’approche pour y remédier. Ensuite, le patient s’exposera aux images de synthèses sur plusieurs séances. Une fois ces entrevues terminées, le patient tentera de confronter ses peurs en situation réelle, en espérant s’en être débarrassées.

Pour l’instant, les résultats de la thérapie sont très convaincants. “A peu près 15-20% des patients voient leur problème entièrement disparaître. Et dans la majorité des cas, les patients atteignent leur objectif. Ils arrivent à regagner de la qualité de vie, regagner le terrain qui a été perdu par rapport aux conduites d’évitement. De façon générale, on voit de très bons résultats”.