Instagram veut lancer “Barcelona”, le réseau social qui veut rivaliser Twitter

Comment ça marche ?

Les futurs utilisateurs de “Barcelona” pourront se connecter au réseau social avec leurs identifiants Instagram et les informations liées aux comptes seraient directement importées. Comme le nombre d’abonnés, la bio du compte ou même le pseudo.

Les messages seront limités à 500 caractères et il sera possible de partager des photos, vidéos qui ne dépassent pas 5 minutes et des liens. Comme sur Twitter, liker des messages, y répondre et les republier sera possible.

Meta, qui gère également Facebook, aurait créé un système de modération qui n’hésitera pas à bloquer des comptes ou des publications qui ne respecteraient pas la charte d’utilisateur.

Pour les plus impatients, il faudra patienter sur une éventuelle communication de Meta sur le sujet.