Les utilisateurs d'Instagram confrontés à des pannes

Depuis la Belgique, près de 7.000 signalements ont été émis. Selon le site Down Detector, les problèmes étaient principalement constatés sur l'application Instagram, et non le site internet, les utilisateurs ne pouvant pas rafraichir le flux de nouveaux postes.

Instagram a annoncé vers 02h00 du matin lundi que le problème causant la panne avait été résolu. La dernière panne recensée sur la plateforme remonte au 9 mars quand des milliers d'utilisateurs avaient constatés des problèmes similaires.