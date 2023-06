Casque de réalité virtuelle, Macbook à une taille jamais vue, iOS 17... : que faut-il attendre d'Apple ce soir, lors de la keynote de la WWDC?

Ce lundi 5 juin, se tient justement la mouture 2023 de cette WWDC, la 34e du nom. Dès 19h, en présence de Tim Cook depuis l’Apple Park, et en direct sur le site d’Apple ou YouTube. Et son programme, cette année, est pour le moins costaud. Même si Apple n’a rien confirmé de manière officielle, voici les grands chapitres au menu de l’événement, à suivre ci-dessous, en vidéo, dès 19 heures.

La grosse pièce : le Reality Pro, le premier casque virtuel d’Apple

Commençons par le plus spectaculaire, dans le sens inédit du terme, ce qui n’est pas rien parce qu’Apple n’a plus dévoilé un produit de nature nouvelle depuis ses Airtags en 20-21.

Les rumeurs s’agitent particulièrement autour de l’annonce d’un casque de réalité virtuelle, ou plus particulièrement de réalité mixte, que la Pomme pourrait dévoiler ce soir. Si l’on en croit Mark Gurman, de Bloomberg, cet Oculus Rift made in Apple aurait déjà un doux nom : Reality Pro. Il devrait davantage prendre la forme d’un casque VR traditionnel (ou d’un masque de ski) que d’un dispositif plus discret type lunettes de vue connectées, à l’instar des feues Google Glasses. C’est dans son dispositif de contrôle qu’il représenterait une avancée majeure : plutôt que de s’appuyer sur des joysticks, il est probable que l’hypothétique Reality pro obéisse aux gestes des mains à la détection du regard et au son de votre voix, via Siri. Une couronne de type Apple Watch permettrait de basculer entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Un concept, signé Antonio De Rosa, de ce que pourrait être le casque de réalité mixte d'Apple. ©ANTONIA DE ROSA/ADR

Plus orienté productivité que loisirs ou gaming (du moins dans un premier temps), destiné à mélanger les réalités virtuelle et augmentée, le casque serait animé par un OS maison, qui pourrait s’appeler xrOS. N’espérez ni une sortie imminente, ni un tarif accessible : la rumeur évoque des tarifs avoisinant les 3.000 dollars, pour une catégorie de produit qui reste, en 2023, relativement nichée malgré les efforts de nombreux acteurs industriels. Mais Apple a prouvé, à plus d’une reprise déjà, qu’il décelait une aura particulière pour rendre désirable et plus mainstream un nouveau type de devices…

Les nouveaux logiciels : iOS 17, iPadOS 17, mais pas que…

On n’attend rien d’extrêmement spectaculaire d’iOS 17, la future mouture du système d’exploitation des iPhone qui sera forcément au menu de la conférence de ce lundi 5 juin. Il ne s’agira pas d’une révolution de ce qu’iOS 16 propose aujourd’hui, mais d’une évolution par touchette. Du neuf du côté des widgets et de Dynamic Island devrait être de la partie, ajustant quelque peu l’interface et la présentation visuelle générale de l’OS.

Apple devrait annoncer iOS17 et ses nouveautés ce soir, pour une mise à disposition au public fin d'été, avec le lancement des iPhone 15. ©D.R.

Reste à voir s’il sera question d’une ouverture à d’autres marchés d’applications que l’App Store, comme le souhaite la commission européenne à Bruxelles. Pour rappel, le prochain iPhone 15 devrait être le premier à pouvoir être rechargé en USB-C, du moins pour les terminaux vendus sur le Vieux Continent.

Il est également très probable de voir de nouvelles fonctionnalités gagner watchOS, le système qui régit les Apple Watches, ainsi que tvOS, qui propulse les boîtiers Apple TV. Côté services, on s’attend également à des annonces concernant le service de streaming maison, Apple TV +.

Des nouveaux Mac quand même ?

Il est également pressenti, mais non confirmé, qu’Apple pourrait dévoiler ce soir son premier Macbook air de 15 pouces. Jusqu’à présent, il fallait acheter un MacBook Pro haut de gamme pour obtenir un ordinateur portable Apple muni d’une taille d’écran de plus de 14 pouces. Ce ne sera peut-être plus nécessaire après la conférence de ce soir, ce qui permettrait de mettre des Macbooks à écrans de (plus) grande taille dans davantage de foyers. Le Macbook Air, jusqu’ici, s’étire jusqu’à 13 pouces, pas davantage.

Alors que la génération actuelle de MacBook Air pouces a environ un an, la version 15 pouces pressentie devrait continuer à utiliser une variante de la puce M2 de ce système et pourrait être livrée avec 8 Go de RAM dans une configuration de base.

Confirmations de tout ceci ce soir.