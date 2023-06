Manneken Pis, Atomium, Palais de justice… Ces huit lieux belges désormais disponibles sur Immersive View, le nouvel outil de Google Maps

Jusqu’à maintenant, plusieurs grandes villes étaient accessibles via l’outil Immersive View, telles que Los Angeles, Londres ou Tokyo. Mais Google Maps va y ajouter d’autres cités, et surtout des bâtiments importants. Parmi les 500 infrastructures qui vont être développées dans Immersive View, huit se situent en Belgique : trois à Bruges et cinq à Bruxelles.

Il s’agit, dans la capitale, du Manneken Pis, de l’Atomium, de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule, de l’Hôtel de ville et du Palais de justice. Dans la Venise du Nord, ce sont le Befroi de Bruges, l’Église Notre-Dame de Bruges (Onze-Lieve-Vrouwekerk) et la Cathédrale Saint-Sauveur à Bruges qui sont mis en évidence.