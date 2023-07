L’iPhone 15 en approche : voici les nouveautés les plus attendues sur le smartphone d’Apple

Déjà, la composition du portfolio pourrait être amenée à évoluer : on évoque beaucoup l’arrivée d’un iPhone 15 Ultra (à l’instar de l’Apple Watch Ultra), qui prendrait numéiquement la place de l’iPhone Pro Max. L’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra pourraient constituer la gamme du petit quinzième chez Cupertino.

Pour le reste, plusieurs nouveautés sont en approche, certaines attendues depuis bien longtemps, d’autres plus consensuelles. Topo.

1. Le port USB-C

Cette fois-ci, on y vient enfin : contrainte et forcée par l’Union européenne, Apple devra intégrer un port USB-C à ses nouveaux iPhone 15. Voilà qui signerait la mort du port Lightning, propriétaire, introduit sur l’iPhone 5 en 2012. Cela permettra donc de pouvoir matérialiser l’adage “un câble USB-C pour les gouverner tous” et d’en finir avec ces collègues qui viennent vous demander “un câble iPhone” ou “un câble Android” en dépannage de rechargement…

En revanche, si le port serait physiquement le même, Apple pourrait la jouer finaud sur le plan des débits : il est probable que l’entreprise différencie sa gamme Pro de sa gamme non-Pro, en n’offrant que de l’USB-C 2.0 sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus (débits limités à 480 Mbits/s), afin de réserver la norme USB 3.2 à 20 Gbits/s, voire du Thunderbolt 3 qui offre du 40 Gbit/s à ses seuls iPhone Pro.

2. Une charge sans-fil plus étendue

C’est une avancée mais pas une révolution. Jusqu’ici, l’iPhone est compatible avec la recharge sans-fil 15W, mais uniquement en cas de certification Magsafe (sinon, la recharge est bridée à 7,5W, ce qui n’est pas bien puissant et met un temps fou à recharger le terminal).

L’iPhone 15 devrait être en mesure de se passer de cette certification, et donc d’autoriser la recharge non-filaire en 15 W à bien davantage de matériel. Toutefois, même si ce scénario se confirme, cela restera une capacité de recharge sans-fil encore relativement contraignante. La concurrence (chinoise) sous Android autorise déjà la recharge sans-fil turbo en 50W, sur ses propositions les plus haut de game, comme le Xiaomi 13 Ultra.

En filaire, un OnePlus 11 permet la recharge rapide en 100W, ce qui permet de charger totalement le mobile en 25 minutes. Comparativement, les iPhone 14/14 Plus ne dépassent pas les 20 W en recharge filaire. De leur côté, les iPhone 14/14 Pro Max peuvent grimper jusqu’à 27 W. Voilà un terrain sur lequel Apple est très en retard. On ne s’attend pas à voir ce retard comblé avec l’iPhone 15, mais un solide rattrapage est urgent… Apple devrait partiellement y répondre en septembre.

3. Un design en légère évolution

Côté design, Apple devrait rester fidèle à son slogan officieux : on ne change pas une équipe qui se vend toute seule ! Pour autant, il y aura bien quelques ajustements sur cette nouvelle fournée d’iPhone 15.

Primo, il faut citer la généralisation de la “Dynamic Island”, qui va remplacer la fameuse encoche qui survit toujours sur les iPhone 14 (non-Pro).

Deuzio, côté matériaux, la rumeur pressent que les iPhone 15 et 15 Plus devraient s’appuyer sur un châssis en aluminium, là où la version Pro se drapera d’acier inoxydable. La version la plus haut de gamme, Ultra ou Pro Max, pourrait, elle fera le choix du titane.

Les premiers rendus des iPhone 15, dévoilés par des leakeurs et basés sur les fichiers CAD destinés aux prestataires (équipementiers, fournisseurs de coques et d’accessoires, etc.), suggèrent que l’iPhone 15 Pro disposera d’un module photo plus protubérant qu’à l’accoutumée. Le terminal fera également un retour à des bords plus incurvés, tandis qu’on évoque “les bordures les plus fines du marché” sur la gamme 15 Pro.

La probable future gamme d'iPhone 15. ©UNIVERSEICE/TWITTER

Il pourrait également y avoir du neuf du côté des boutons de contrôle (volume, extinction) situés sur la trance de l’iPhone : Apple pourrait faire le choix de boutons non plus mécaniques (ils ne “cliqueraient” plus) mais bien capacitifs. Cette rumeur a toutefois été récemment démentie par un insider, suite à des ratés techniques rencontrés lors de la phase d’élaboration. Réponses en septembre.

Côté rendu et couleurs, on évoque ici aussi une nouvelle palette de coloris : du rouge foncé est attendu sur le 15 Pro, alors que les iPhone 15 et 15 Plus sont présumés en bleu ciel ou en rose. Un verre dépoli amélioré pourrait être de la partie.

4. Un prix pas si stratosphérique, et au final maîtrisé ?

Entre l’inflation et la hausse de prix continue des produits pommés depuis la sortie de l’iPhone, jamais contrecarrée par une diminution significative des volumes écoulés par la Pomme dans le monde, la logique voudrait que les futurs iPhone 15 s’affichent, dans quelques semaines, à un tarif supérieur à ceux, déjà conséquents, auxquels la gamme d’iPhone 14 s’est vendue. Pour rappel, l’Iphone 14 pro Max, dans son itération la plus cossue, a été vendu à… 2.129 € il y a un peu moins d’un an, lors de sa sortie.

Pas forcément garanti : le magazine Forbes, aux États-Unis, qui relaye des infos d’une source proche de Cell Phone Chip sur Weibo, le Facebook chinois, Apple aurait décidé de changer le processus de fabrication de sa puce maison A17, qui va succéder à la puce A16 pour propulser les iPhone 15.

Le processus industriel de fabrication, moins coûteux, pourrait donc se traduire par un tarif global pour le consommateur contenu au seuil actuel. Reste à savoir si ladite puce, du coup, ne devra pas faire une courbe rentrante en termes de puissance pour rester sur un tarif maîtrisé… Réponse en septembre.