Les objets connectés pour détecter la maladie de Parkinson

Ces données sont ensuite traitées par une intelligence artificielle qui vient dire si le patient est susceptible d’attraper la maladie ou non. L’IA est aussi capable de distinguer les signaux de la maladie de Parkinson, des simples signaux de la vieillesse. D’autres études doivent encore être menées dans d’autres régions du monde pour confirmer cette trouvaille.

Un dépistage plus efficace à l’avenir

L’étude a été réalisée sur pas moins de 103 712 utilisateurs britanniques et offre pour l’avenir des perspectives de dépistages bien plus rapides. En effet, les chercheurs affirment qu’une seule semaine de données peut suffire à diagnostiquer la maladie jusqu’à 7 ans avant l’apparition de vrais symptômes comme les tremblements, la lenteur des mouvements, etc.

Aujourd’hui, la maladie est souvent détectée très tard par les médecins, qui ne peuvent en plus pas l’éradiquer totalement, mais juste la ralentir. Cynthia Sandor, responsable de cette étude, ajoute que cette découverte représente une solution de dépistage très peu coûteuse, puisque l’utilisation d’une smartwatch est déjà rentrée dans les habitudes de beaucoup de personnes.

Parkinson est une maladie neurodégénérative chronique et irréversible, elle entrave notamment la production de dopamine dans le cerveau. Derrière Alzheimer, elle est la seconde maladie neurodégénérative la plus fréquente, elle touche plus ou moins 9 millions de personnes à travers le monde, dont 40 000 en Belgique.