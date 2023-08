Les petits Belges à la conquête du monde : le jeu vidéo Baldur’s Gate III, né chez nous, bat déjà des records mondiaux !

Derrière Baldur’s Gate III se trouve le studio gantois Larian. Larian Studios est parti du rêve de Swen Vincke. Il a près de 30 ans, il a lancé son petit studio belge en se spécialisant dans la création de RPG, ou Role Playing Games, jeux de rôles en français. Larian s’est fait connaître par la création de la licence Divinity, une série de jeux de rôles d’heroic fantasy. Les deux derniers de la licence Divinity Original Sin, premier et second du nom, ont forgé la réputation de Larian Studios. Notes exemplaires, un jeu exigeant avec un scénario bien ficelé, un RPG aux mécaniques old school et avec une pointe d’humour bien dosée, marque de fabrique du studio gantois. Aujourd’hui, Larian est le porte-étendard du jeu vidéo made in Belgium. La société emploie pas moins de 400 travailleurs et possède cinq autres studios dans le monde : deux en Europe, un en Angleterre, en Malaisie et au Québec.

C’est la première fois qu’un jeu belge fait autant parler de lui, à l’échelle mondiale. Et il le fait alors qu’il ne s’agit pas d’un jeu très grand public et accessible à tous (comme peut l’être un Mario, toutes proportions gardées) alors qu’il est sorti le même été qu’un mastodonte de sa catégorie RPG, Final Fantasy XVI.

Bref : tout cela n’est pas un petit exploit, et beaucoup rêvent d’une destinée à la Larian, dans un pays qui n’a pas toujours pris le jeu vidéo au sérieux…

Swen Vincke, le fondateur de la pépite belge Larian Studios, en train de discuter avec son staff. ©LARIAN

Baldur’s Gate III en quelques mots

Vous vous réveillez dans un vaisseau volant appartenant aux Flagelleurs Mentaux, des créatures maléfiques humanoïdes à têtes de poulpes. Votre objectif, vous échapper et une fois cette opération effectuée, il faudra vous débarrasser de la larve injectée dans votre cerveau par les flagelleurs… au risque de devenir l’un des leurs. Pour y arriver vous avez vos compagnons d’infortune, eux aussi prisonniers du vaisseau et infectés. Avec eux, vous parcourrez les terres de la Porte de Baldur (Baldur’s Gate en anglais), une région lointaine de l’univers du jeu de rôle Donjons&Dragons, à la recherche d’un remède. Aventures, romances, complots et mystère sont au programme. Mais attention, le temps presse…

Baldur’s Gate est un RPG, en tour par tour, où vous affrontez des hordes d’ennemis avec stratégie en fonction des classes (mage, guerrier, etc.) de vos personnages. Mais en plus de l’aspect combat, une large place est laissée aux choix du joueur ainsi qu'aux dialogues. Chacune de vos interactions est soumise à un choix. Cela décide de la relation avec vos alliés comme vos ennemis. Chaque choix compte car le jeu ne propose pas moins de… 17 000 fins différentes. Attention tout de même, violence, romance, nudité et combats ardus sont monnaie courante, à ne pas mettre, donc, entre toutes les mains.

Un magicien humain, un elfe vampire, une demi-elfe clerc et une guerrière Githyanki seront vos compagnons d’infortune de Baldur’s Gate 3. ©Larian Studios

Derrière Larian, des dizaines de studios belges attendent leur tour