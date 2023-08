L’industrie du jeu vidéo belge ne demande qu’à grandir : "Les gens sont impressionnés de ce qu'on peut faire, pour un si petit pays"

S’il y a des disparités de tailles, il y en a aussi au niveau régional : sur les 110 studios (données 2021) du pays, 76 sont situés en Flandre contre 22 en Wallonie et 12 à Bruxelles.

Nombre de studios de jeux vidéo en Belgique ©IPM Graphics

En Belgique, l’industrie du jeu vidéo représentait 88 millions d’euros en 2021. Un score ni bon ni mauvais mais bien loin de nos voisins directs : 200 à 300 millions par an pour les Pays-Bas, 5-6 milliards pour la France et plus de 10 milliards pour l’Allemagne.

David Verbruggen est le CEO de Belgian Games, l’association qui représente les différentes fédérations de jeux vidéo en Belgique (VGFB, FLEGA, WALGA et Games. brussels), il est dans le secteur du jeu vidéo depuis 30 ans. Pour lui, la Belgique a de nombreux atouts et il croit en un boum du secteur : “D’ici quelques années, on a comme ambition de tripler le chiffre d’affaires et d’arriver à 300 millions par an, en 2030”.

Pour en arriver là, la Belgique peut compter sur quelques atouts. À commencer par le savoir-faire à la belge. David le dit d’emblée: “il n’y a pas vraiment de spécificités belges. On ne peut pas comparer à d’autres secteurs comme le cinéma”. Mais il nuance directement ses propos avec nos forces. Il y a notamment la bande dessinée qui influence les créateurs belges à la narration mais aussi dans la conception. Paradoxalement, le budget restreint des studios pousse vers la créativité. À défaut d’avoir de l’argent, il faut des idées, dira-t-on. Et puis, il y a la réalité virtuelle (VR) où les studios belges (principalement flamands et bruxellois) tirent leur épingle du jeu. “Je suis en contact avec des gens, à l’international, qui sont impressionnés par un si petit pays” confie David.

Les écoles belges, au top selon selon le "Guide Michelin" du Jeu Vidéo

Un point, à ne pas non plus négliger, est les écoles belges spécialisées en matière de jeux vidéo. Elles comptent parmi les meilleures du monde : “La Digital Arts and Entertainment de la Howest school a Courtrai a gagné trois fois, et même deux fois d’affilée, le prix de la meilleure école de jeux vidéo au monde. Et ce n’est pas un petit classement, c’est l’équivalent du Guide Michelin pour le jeu vidéo”. Il faut aussi ajouter la Luca School of Arts de la KULeuven qui crée les entrepreneurs du milieu. Et en Wallonie, la Haute école Albert Jacquard, à Namur et l’Institut des Arts de Diffusion (IAD) à Louvain-la-Neuve. De ses écoles, parmi d’autres, les gens viennent du monde entier pour y étudier et partent dans le monde entier par après. Le problème, c’est que tous ses cerveaux fuient vers l’étranger.

Heureusement, le tax shelter vient à la rescousse. Le tax shelter est un incitant fiscal qui permet aux sociétés de réduire leurs impôts en investissant dans le secteur audiovisuel. Jusqu’ici, le tax shelter était accordé au cinéma, théâtre, opéra, etc. mais pas aux jeux vidéo. Mais depuis ce 1er janvier 2023, c’est maintenant réglé. Avec le tax shelter, les fédérations du secteur vidéoludique belge et les studios vont pouvoir obtenir davantage de financement et commencer à s’agrandir. “Ce serait bien d’avoir un Larian 2 voire 3” s’enthousiasme David.