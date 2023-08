Un tiers des Belges jouent en moyenne une heure chaque jour : le jeu vidéo, un marché à 582 millions rien que chez nous et pourtant négligé

En Belgique, la vente de jeux vidéo et de consoles représente 582 millions d’euros en 2022. Une légère baisse de 3 % par rapport à 2021, année record grâce au covid. Les Belges jouent majoritairement sur consoles (59 %), même si 35 % le font sur PC et 86 % sur smartphones et tablettes, les amateurs jouant régulièrement sur plusieurs plateformes. 43 % des Belges jouent entre 3 et 6 heures par semaine et 29 % au-delà des 7 heures.

Pour ce qui est des jeux sur consoles et PC les plus vendus en Belgique FIFA, la licence de football d’Electronic Arts (qui est sur le point d'opérer une me profonde, le jeu d'EA ne s'appelant désormais plus FIFA), figure à la 1re et à la 5e place du Top 10 pour les éditions édition 2023 et 2022. Call Of Duty, le jeu de guerre d’Activision, arrive en deuxième place avec la nouvelle version de Modern Warfare II. Grand Theft Auto V (GTA5), hit éternel écoulé à 185 millions d'exemplaires, complète le podium malgré sa sortie, il y a bientôt 10 ans. Et en 4e position se trouve Elden Ring, le dernier né des studios From Software, connus pour leurs jeux difficiles. Sur mobile, on peut retrouver Candy Crush, Roblox et Pokemon GO sur le podium.