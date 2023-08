Un grand nombre d’utilisateurs de Snapchat ont souligné ce mardi soir que le chatbot avait publié sa propre story, de sa propre volonté. Le message, qui semble avoir été le même sur tous les comptes, est simplement constitué de deux blocs de couleur divisés par une ligne diagonale dans le tiers supérieur. Beaucoup ont supposé qu’il s’agissait d’un plafond ou d’un mur.

La page d’assistance de Snapchat sur Twitter a répondu aux plaintes avec le message suivant: "Salut. Nous devrons approfondir cette question". Vers minuit, @snapchatsupport a commencé à répondre aux plaintes, écrivant: "Mon IA a connu une panne temporaire qui est maintenant résolue."

Un avertissement sur la page d’assistance officielle de Snapchat concernant la fonctionnalité – qui a été lancée au début de cette année – se lit comme suit: "Nous travaillons constamment pour améliorer et faire évoluer "Mon IA", mais il est possible que les réponses de "Mon IA" incluent un contenu biaisé, incorrect, nuisible ou trompeur. Parce que "Mon IA" est une fonctionnalité évolutive, vous devez toujours vérifier de manière indépendante les réponses fournies par "Mon IA" avant de vous fier à un conseil, et vous ne devez pas partager d’informations confidentielles ou sensibles."

La page en question note que le chatbot "est alimenté par la technologie ChatGPT d’OpenAI, avec des améliorations de sécurité supplémentaires et des contrôles uniques à Snapchat".