Google maps accusé d’avoir provoqué la mort d’un automobiliste

Suivant les indications de Maps, ce père famille avait emprunté un pont qui était en fait effondré depuis neuf ans à Hickory, en Caroline du Nord (États-Unis). L’Américain revenait de la fête d’anniversaire de l’une de ses filles organisée chez un ami – sa femme et ses enfants étaient rentrées plus tôt. Alors que les conditions météo n’étaient pas optimales pour la conduite, sous la pluie et de nuit, Philip Paxson a suivi “sans s’en douter les indications périmées de Google”, indique la plainte.

Le pont était effondré depuis neuf ans, mais ce jour-là les barrières de protections étaient absentes, précise le quotidien The Charlotte Observer. Par manque de visibilité, le conducteur a alors précipité sa voiture dans le ruisseau et s’est noyé.

La famille de la victime met aussi en cause trois entreprises locales pour ne pas avoir entretenu le pont, d’ailleurs surnommé “le pont vers nulle part” par les locaux depuis plusieurs années. Un habitant du coin avait déjà envoyé des suggestions de modification sur l’application en 2020 pour alerter de la situation. Google avait répondu par un e-mail indiquant que le changement serait examiné.

”Nos filles demandent comment et pourquoi leur papa est mort, et je n’ai pas de mots pour qu’elles comprennent car je n’arrive toujours pas à comprendre comment les responsables des indications GPS et du pont ont pu agir avec si peu de considération pour la vie humaine”, a déclaré l’épouse dans un communiqué.