Vers une révolution sur nos réseaux sociaux: Facebook et Instagram bientôt payants? Tout ce qu’il faut savoir en 3 points

Philosophie du texte : faire chuter drastiquement le nombre de contenus haineux, s’attaquer aux usages faits par les GAFAM de vos données privées et mieux régenter la publicité personnalisée qui tapisse vos fils, feeds, soties et autres reels. Il est aussi question de forcer les acteurs sociaux à proposer à leurs membres une vue alternative sur le fil d’actualité, sans sélection algorithmique. En bref : mieux faire respecter, par les Meta, Google, TikTok, X (ex-Twitter) et autres Apple et Amazon les quatre lettres qu’ils abhorrent : le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), entré en vigueur en 2016.

Ce “DSA”, donc, contraint Meta à réagir. Le groupe, qui avec Facebook, Instagram et Whastapp fait main basse sur la vie sociale de milliards d’internautes, a alloué pas loin d’un millier de collaborateurs au projet de mise en conformité de leurs plateformes à ce texte européen. Et ça passe par la mise en place d’un abonnement payant.

La réponse est assez simple : pour se plier aux exigences du “DSA”, Facebook considère qu’un des chemins est de carrément supprimer la publicité vue par ses membres utilisateurs de Facebook et d’Insta. Bien entendu, financièrement parlant, Meta à un immense manque à gagner auprès de la cible qui fait vivre ses deux plates-formes : les annonceurs. Du coup, c’est vers l’audience, à savoir les membres, qu’elle envisage de réclamer des sous. En l’occurrence un abonnement mensuel payant. En contrepartie, les souscripteurs de cet abonnement payant ne verront plus aucune publicité. Tout ceci ne concerne que les Européens. Voilà la réponse, partielle, donc de Facebook au cadre régulatoire européen.

Combien coûteraIt cet abonnement payant à Facebook et Instagram ?

Selon The Wall Street Journal, cet abonnement SNA (”Subscription No Ads”), mensuel donc, pour les Européens, serait proposé contre quelques euros par mois. Sur ordinateur, la note s’élèverait à 10 euros par mois contre 13 euros pour les mobiles (la différence était due aux commissions que Google et Apple s’octroient sur leurs magasins d’applications respectifs, le Play Store d’Android et l’App Store d’iOS). Il faudra compter six euros supplémentaires pour rajouter “l’option” Instagram ou Facebook, en plus de la souscription au premier réseau social. La facture s’en trouverait relativement salée : près de 19 euros sur mobile contre 16 euros par le biais d’un ordinateur. C’est plus cher que Netflix. Seul avantage octroyé au souscripteur : zéro pub. Il n’est pas, à ce stade, fait mention de fonctions supplémentaires. Reste à voir qui payera réellement pour ça.

Quid de votre compte Facebook ou Insta, si vous ne comptez pas payer ?

”Free and always will be”. Lors de son lancement mondial, Facebook jurait ses grands Dieux qu’il resterait “toujours” gratuit. Le réseau de Mark Zuckerberg va-t-il manger sa parole ? En réalité, ce n’est pas dans les plans. Meta entend toujours bien laisser vivre une version gratuite tant de Facebook que d’Instagram. Moralité : celui qui refuse de payer pour continuer à avoir accès à ces réseaux ne sera pas contraint de le faire. Et subira, toujours, bien entendu, la publicité sur ses fils. Une publicité que, en Europe, Facebook devra rendre DSA-Friendly. Avec manque à gagner à la clé. Manque à gagner que l’abonnement mensuel imaginé aura pour tâche de compenser…