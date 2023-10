Google lance ses smartphones Pixel sur le marché belge pour la première fois

Jusqu’à présent, il n’était en effet pas possible, pour les consommateurs belges, d’acheter ces appareils sur des boutiques en ligne nationales, Google ne commercialisant pas ces produits officiellement chez nous. Il fallait donc se rendre sur des sites d’e-commerce étrangers. En termes de garantie et de service après-vente, cela pouvait poser problème.

Du changement va donc intervenir. La filiale belge du géant américain va ainsi commercialiser le Pixel 7a, présenté en mai dernier, mais aussi le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, présentés ce mercredi.

Le Google Pixel 7a. ©Copyright (c) 2023 Qcon/Shutterstock. No use without permission.

L’entreprise explique le temps qu’il a fallu pour se lancer sur le marché belge par sa spécificité, avec deux langues nationales principales (le français et le flamand), le service après-vente qu’il fallait pouvoir fournir et des partenariats (ici avec Proximus et Mediamarkt) qu’il fallait nouer pour sa commercialisation.

Le nouveau smartphone, que l’on peut comparer en termes de prix et de fonctionnalités aux appareils haut de gamme des leaders du marché que sont Samsung et Apple, présente quelques nouveautés originales. Il peut par exemple mesurer la température des objets. La retouche photo est, elle, beaucoup plus aisée grâce à l’intelligence artificielle.

Google avait déjà lancé une “gomme magique” dans son application Photos pour supprimer des objets ou des personnes sur les photos et étend encore ces capacités sur les téléphones Pixel. Il sera par ailleurs possible de réduire le bruit de fond, comme un chien qui aboie, sur des vidéos.

Lors de sa présentation mondiale, l’entreprise américaine a également fait une démonstration de “call assist”, où un assistant numérique prend un appel téléphonique et demande d’abord de quoi il s’agit, puis le transfère ou l’écarte. Les appels indésirables sont ainsi stoppés. Pour l’instant, cette fonction ne fonctionne qu’en anglais américain. L’entreprise n’a pas donné de calendrier concret pour les autres langues. Les prix commencent à 799 euros pour le Pixel 8 et vont jusqu’à 1.099 euros pour le Pixel 8 Pro.

Google a, par ailleurs, dévoilé mercredi une nouvelle montre connectée et des écouteurs, qui seront, eux aussi, commercialisés en Belgique.