Attention si vous avez l'IPTV: un nouvel outil qui devrait permettre d’identifier les utilisateurs débarque !

Face à ce constat, certains services de diffusion britanniques ont décidé de serrer la vis et d’imposer des mesures redoutables. L’une des dernières initiatives notables dans cette lutte contre le piratage vient du service de streaming sportif britannique DAZN, qui a récemment annoncé un partenariat stratégique avec la société de cybersécurité Irdeto. Ensemble, ils ont développé un outil pour lutter contre les IPTV illégales.

Via un communiqué, Dough Lowther, PDG d’Irdeto, a expliqué que leur collaboration vise à utiliser “les connaissances acquises au fil des décennies dans la lutte contre le piratage et les cybermenaces pour contrer les pirates et les cybercriminels.”

Cette initiative repose sur une technologie de pointe et une équipe d’experts de DAZN pour mieux protéger les contenus diffusés. Comment ? Concrètement, la solution développée consiste à utiliser un filigrane ou un marqueur invisible unique, qui sera apposé sur les contenus diffusés en direct par DAZN. Ce filigrane permettra à l’entreprise de suivre plus efficacement les flux illégaux et d’identifier les utilisateurs responsables, afin de prendre des mesures appropriées. Cette technologie devrait offrir un moyen redoutable pour contrer les IPTV illégales.

À noter que DAZN ne s’arrête pas là dans sa lutte contre le streaming illégal. En partenariat avec Videocities, l’entreprise a également déployé une intelligence artificielle capable de détecter les flux sportifs illégaux en ligne, y compris sur les réseaux sociaux.

Cependant, DAZN n’est pas le seul acteur à intensifier sa lutte contre les “télés pirates”. En Italie, une loi adoptée en août dernier vise à bloquer ces services sur le territoire national. L’autorité de régulation des télécommunications, l’AGCOM, et les parties intéressées sont chargées de “prendre des mesures pour bloquer les diffusions illégales.” En outre, la loi prévoit des amendes significatives de 5 000 euros pour dissuader les clients de ces offres illégales.