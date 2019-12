Facebook, Twitter, Instagram... Les réseaux sociaux font partie de notre vie, mais comment sont-ils utilisés ?

Alors que Facebook est souvent considéré comme une application de "vieux", il reste pourtant encore cette année le réseaux social le plus utilisé avec 2,37 milliards d'utilisateurs à travers le monde.

Si les adolescents délaissent de plus en plus Facebook, c'est pour se tourner en masse vers TikTok, l'application lancée en 2017 par le groupe chinois ByteDance . Souvent controversée en raison du jeune âge des influenceurs qui y sont mis en avant, les parodies et autres vidéos humoristiques ne cessent pourtant de faire le buzz sur Internet. Récemment, c'est la chanson "Bim, Bam, toi", représentant la France à l'Eurovision Kids, qui a été partagée en masse sur le réseau social après avoir été reprise par la Youtubeuse Juju Fitcats.

La plateforme Instagram a également beaucoup fait parler d'elle cette année lorsqu'elle a annoncé vouloir masquer le nombre de "likes" obtenus par ses utilisateurs . Prise d'assault par les influenceurs, les vidéos sont de plus en plus populaires sur la plateforme. Elles ont un taux d'engagement jusqu'à 21% plus élevé que les photos.

Enfin, en 2019, l'un des réseaux social incontournable grâce à Trump a été Twitter : si le Président Américain ne peut s'empêcher de tweeter plusieurs fois par jour, il n'est pas le seul. Jusqu'à 500 millions de tweet sont envoyés chaque jour à travers le monde.

