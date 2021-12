Installer un antivirus sur son ordinateur, voilà un geste qui est entré dans les mœurs depuis de nombreuses années. Mais ce n’est pas encore le cas pour une bonne partie des Belges qui possèdent un smartphone, soit une bonne partie de la population. Pourtant, nous utilisons bien nos téléphones comme de petits ordinateurs vu toutes les fonctions qui y sont regroupées. Une étude menée par Samsung met en lumière ce problème de sécurité. "La majorité des Belges a une connaissance très faible (21 %) ou modérée (56 %) des paramètres de confiden-tialité et de sécurité de ses appareils mobiles. Seul 1 Belge sur 5 (23 % du côté néerlandophone du pays et 19 % du côté francophone) déclare saisir toutes les subtilités en la matière. Parallèlement, 1 Belge sur 2 seulement s’avère au courant que les paramètres de sécurité des appareils mobiles d’une même marque peuvent communiquer entre eux au sein de ce que l’on appelle un écosystème. Ce, alors que plus de 6 personnes sur 10 pensent que les smartphones, les tablettes et les montres connectées devraient être sécurisés de la même manière", relève l’étude.