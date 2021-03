Le soleil arrive, l'été est en embuscade, mais surtout, l'Euro approche à grands pas. Avec ce nouveau confinement, les citoyens sont priés de rester chez eux. Mais par ce beau temps, difficile de trouver une activité. C'est pourquoi Samsung lance une nouvelle télévision d'un genre inédit : elle est adaptée à la vie extérieure dès le mois d'avril !

Nommée "The Terrace", la télévision 4k possède une protection IP55 (sécurité contre l’eau et la poussière conforme à la norme internationale et fonctionnement en toute flexibilité dans une plage de températures allant de -31 à +50℃) qui permet à la télévision de subir n'importe quelle condition climatique sans conséquence. "Même pendant l'hiver, la télévision peut rester à l’extérieur, assène Johan Van Campenhout, product Manager Lifestyle TV chez Samsung Electronics Benelux. Elle résiste aux pluies. Cela veut dire que l'on peut l'arroser avec un tuyau d'arrosage, il n'y aura pas de problème."

Ce type de télévision devait être mis à la vente l'année dernière, mais suite à la crise sanitaire, son lancement a été reporté d'un an. "On a préféré attendre mais aux États-Unis, la télévision est déjà disponible depuis l'année dernière et rencontre un certain succès", ajoute Johan Van Campenhout. Une décision prise également en raison du report de... l'Euro. "Le football est très important", précise-t-il. L'industrie a dès lors opté pour avril 2021 pour mettre en vente son produit, soit environ 2 mois avant le début de l'Euro. "On lance The Terrace en avril car c'est une année de football (donc une année importante pour les fabricants de téléviseurs, NdlR) donc on a fait le choix de le lancer avant la compétition."

Une autre raison est également évoquée : le confinement. "Avec la situation actuelle, on passe de plus en plus de temps chez nous. Et avec le printemps, les gens vont sortir dans leur jardin et ils auront besoin de s'occuper."

Le prix ? Il n'est pas donné. The Terrace s'offrira à compter de 3999 et jusqu'à 6499 euros selon la gamme (et la diagonale de l'écran). Pour s'offrir un bronzage tout en regardant les Diables durant cet Euro. Un prix élevé, certes, mais que Johan Van Campenhout explique : 'On le sait, The Terrace se vendra moins que nos produits habituels. C'est un produit de saison (d'avril à septembre), et on vise également un public cible, par exemple, ceux qui ont une piscine."