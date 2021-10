Après avoir été banni de Twitter et d'autres réseaux sociaux en janvier dernier suite à l'assaut du Capitole, Donald Trump n'avait pas dit son dernier mot. Afin de pouvoir continuer à communiquer avec sa très large communauté, le Républicain avait annoncé vouloir créer sa propre plateforme en ligne. Voilà qui est fait: ce jeudi, l'ex-président américain a officiellement lancé "Truth Social", un réseau où "la vérité" doit primer.

Mais à quoi ressemble réellement cette plateforme, qui entend bien concurrencer Twitter et Facebook?

Sur le site internet de "Truth Social" accessible depuis ce jeudi, on obtient un premier aperçu de l'identité visuelle du réseau. Un logo bleu foncé et un slogan très explicite "Follow the Truth" ("Suivez la vérité") ne sont pas sans rappeler l'esthétique d'autres réseaux sociaux bien connus. Un encart explicatif informe également les futurs utilisateurs de l'objectif du réseau, à savoir "encourager une conversation mondiale accessible, gratuite et honnête sans discrimination d'idéologie politique".

© Truth Social

Un nouveau Twitter?

Si l'application n'est pas encore téléchargeable, elle est déjà disponible en précommande sur l'App Store. Selon les premières images, la plateforme s'inspire très fortement de Twitter, tant par sa charte graphique que par son fonctionnement. Les utilisateurs de "Truth Social" pourront en effet faire à peu près la même chose que sur le réseau à l'oiseau bleu: disposer de leur propre photo de profil avec une courte biographie, s'abonner à différentes personnes et recevoir des abonnements en retour, et surtout "Truther", soit partager des messages sur leur fil d'actualité, qui pourront être "likés", commentés, ou repartagés (comme le "retweet" sur Twitter).

© Truth Social

Toutefois, les règles de modération de "Truth Social" devraient être sensiblement différentes que celles de Twitter. En effet, selon les conditions d'utilisation, disponibles à cette adresse, les utilisateurs de la plateforme auront interdiction de "dénigrer" ou "ternir" le camp de Donald Trump ainsi que le réseau social lui-même. Celui qui s'insurgeait contre Twitter et Facebook pour avoir "réduit au silence les voix dissidentes d'Amérique" semble ainsi prêt à instaurer une autre forme de censure.

Selon le communiqué partagé par l'ex-président ce jeudi, Truth Social sera accessible en version bêta sur invitation dès novembre 2021, avant un lancement généralisé au premier trimestre 2022.