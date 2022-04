Dans la ligne de mire : l’usage du terme "illimité", très théorique puisque dès le franchissement d’un cap de Gb consommés par mois (déterminé par la Fair Use Policy propre à chaque opérateur), chaque abonné est contraint de surfer à une vitesse (très) réduite (512 Kbps, souvent). On peut donc parler d’illimité réel en termes d’accès au Web, mais certainement pas en termes de vitesse et de confort… Raison pour laquelle l’IBPT a clarifié les lignes de conduite à suivre pour les opérateurs. Et ces derniers ont plutôt bien suivi : aujourd’hui, seuls Proximus et Telenet commercialisent encore des offres étiquetées "Unlimited", tous les autres acteurs du marché se sont mis au diapason !