Qu'ont-t-ils de novateur, ces AirPods Max ? Ils se targuent de proposer du son hi-fi (high-fidelity), une réduction du bruit active et une égalisation adaptative. Compatible Bluetooth (5.0, bien entendu), ils s'accompagnent aussi d'un smart case (un coffret de transport qui permet également de recharger l'engin).

Bardé de 9 micros pour la réduction de bruit active ou la détection de voix, l'AirPods Max intègre également une puce Apple H1 dans... chaque oreillette du casque.

Là où le casque se distingue vraiment de ses acolytes sur le marché audiophile nomade, c'est probablement par l'intégration d'une bague rotative (que les marketeers d'Apple ont nommé "Digital Crown"), située en haut du casque. Droitement inspirée de l'Apple Watch, elle permet de réaliser plusieurs actions : réglage du volume, lecture/pause d’un morceau, prendre un appel, passer au morceau suivant, revenir en arrière et activer Siri.

Pour l’autonomie, Apple annonce 20 heures d’écoute avec la réduction du bruit active enclenchée. À en croire la marque, cinq minutes de recharge permettent à l’AirPods Max de tenir environ une heure et demie. Si vous êtes dans un environnement Mac/iOS, Apple promet un système de switch intelligent et autonome qui permettra de connecter le casque à l'appareil que vous utilisez (iPhne, iPod, iPad, Macbook, etc), de manière automatique.

Oubliez la présence d'un port USB de type-C (il faudra passer par le port Lightning du Smart Case pour recharger l'engin). Bien que True Wireless, il devrait être possible d'utiliser le casque en mode filaire, puisqu'Apple a confirmé que l'adaptateur Lightning - Port Jack sera bien utilisable sur les AirPods Max. Adaptateur commercialisé 39 € sur le site d'Apple...

En parlant de prix, il nous faut évoquer la somme, coquette, que réclameront ces AirPods Max, dispos en 5 coloris (gris sidéral, argent, rose, vert clair ou bleu) et livrables pour Noël : 629 €. Mais à ce tarif, vous pouvez y faire graver un émoji gratuitement...