Vous êtes fan du design de la PlayStation 5, de NBA mais aussi un amateur de sneakers ? Alors vous avez de quoi être ravi, Playstation vient de dévoiler sur son compte Twitter et sur sa chaîne Youtube l'apparition d'un nouveau modèle de baskets : la PG 5 Playstation colorway.

Dans cette vidéo qui dure une minute, la console dévoile sa collaboration avec le basketteur des Clippers, Paul George, mais aussi avec Nike. On peut y découvrir les contours du design de ces nouvelles baskets. Modernes et essentiellement blanches comme la console nouvelle génération. En y regardant de plus près, les logos de Paul George (PG) et de Playstation ornent les languettes des chaussures et on peut y voir l'inscription "PlayStation 5" sur le côté. Un modèle qui devrait donc plaire à tous les fans de Playstation mais attention, il faudra se dépêcher pour obtenir ces baskets.

La paire de baskets pourrait aussi être victime de son succès, à l'instar de la PS5. Pour rappel, pour les fans de la console nouvelle génération qui voulaient l'acquérir, vous risquez d'attendre encore (un peu) avant de pouvoir vous offrir la console tant convoitée. Pour la PG5, seul un nombre limité de sneakers sera mis à la vente.

Disponible dès le 14 mai sur le site officiel de Nike, son prix est fixé à 110 dollars (environ 90 euros). En attendant de découvrir ces sneakers, et dans le cas où vous ne parvenez pas à mettre la main dessus, le jeu vidéo "NBA 2k21" propose déjà de personnaliser les joueurs avec ces fameuses chaussures.