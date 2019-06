L'annonce de la fin de l'application musicale historique d'Apple, ITunes était attendue.

Elle est tombée ce lundi, bien que Tim Cook précise que l'outil sera transformé en trois applications différentes, qui permettront l'écoute en streaming et non plus le téléchargement payant à la pièce.

Ce sera donc Apple Music, Apple Podcast et Apple TV qui remplaceront ITunes. Autrement dit, une version simplifiée d'ITunes, mais pas tout à fait abandonnée. L'annonce est tombée lors de la conférence annuelle de la marque à la pomme, la Worldwide Developers Conference (WWDC).

En fermant sa plateforme historique, Apple confirme la victoire du streaming sur le téléchargement. En effet, ITunes permettait d'acheter de la musique "à la pièce" pour un montant avoisinant l'euro, qui était automatiquement ajoutée à la bibliothèque de l'utilisateur.