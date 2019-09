Apple s'est montrée bien plus offensive avec AppleTV+, son Netfix maison, qu'avec des iPhone 11 surtarifés et qui ne font que suivre un train technologique passé il y a plus d'un an. Le reflet de sa nouvelle stratégie "services avant tout" ?

On aurait pu croire qu'elle allait, acculée par des ventes d'iPhone en recul, jouer agressif, le couteau entre les dents, à l'instar de l'Ecosse face à nos Diables durant les huit premières minutes du dernier match de qualification pour l'Euro 2020. Nenni. C'est un catenaccio prudent qu'Apple a déployé, ce mardi soir, au sein du Steve Jobs Theater de l'Apple Campus, où Apple a présenté ses nouveaux iPhone 11.