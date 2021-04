Une nouvelle version de WhatsApp, plus colorée, vient de faire son apparition, mais attention: il s'agit d'une application frauduleuse. En effet, un logiciel malveillant se fait passer pour une version améliorée du service de messagerie dans le but de dérober les informations personnelles des victimes. C’est Rajshekhar Rajaharia, chercheur en cybersécurité, qui a lancé l’alerte sur Twitter il y a quelques jours.

Cette arnaque, qui ne toucherait actuellement que les appareils Android, se propage justement par WhatsApp lui-même, par l'intermédiaire d'un message diffusé dans des conversations de groupe. Les utilisateurs sont invités à télécharger cette version rose de la messagerie afin de découvrir de nouvelles fonctionnalités et une interface exclusive. Il n'en est bien évidemment rien. A la place, ils téléchargeront un programme qui transmettra aux assaillants toutes leurs données personnelles. De plus, le virus enverra automatiquement des messages depuis le téléphone des victimes dans d'autres conversations WhatsApp afin de se propager un peu plus.

Vous voilà prévenus, vous savez donc à quoi vous en tenir si vous recevez un tel message.