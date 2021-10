Rebelote, après Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram la semaine dernière , c'est au tour de Snapchat de tomber en panne. Le réseau social ne fonctionne plus depuis 12h30 ce mercredi. Les utilisateurs ne peuvent plus mettre leurs stories à jour ou envoyer des messages.

Sur Downdetector, un site collaboratif de surveillance des problèmes informatiques, près de 8000 rapports de panne avait été rapportés à 13h30. Les raisons du dysfonctionnement sont toujours inconnues à ce stade. L’application a fait savoir qu’elle était en train de s’occuper du problème, sans donner plus de détails.

Comme à l'accoutumée, les internautes se sont rabattus sur Twitter avec le hastag #snapchatdown, qui comptabilise près de 30.000 tweets à cette heure-ci. L'occasion pour les utilisateurs de s'indigner ou de se moquer des successions de pannes que subissent les réseaux sociaux.