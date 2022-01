Le rendez-vous annuel de la technologie et de l’électronique de Las Vegas a été déserté par les géants du secteur à cause du variant Omicron mais les start-up ont occupé l’espace avec leurs innovations, leurs robots et leurs appareils toujours plus connectés. Sélection.

Quand la mâchoire devient télécommande

Double clic de la mâchoire, et la musique s’arrête : l’idée fonctionne mais son intérêt ne saute pas aux yeux, à moins d’envisager un monde avec encore plus d’objets connectés à contrôler autour de nous.

La start-up française Wisear travaille sur une technologie de détection des signaux électriques entre le cerveau et certains muscles pour communiquer avec des appareils connectés. "Depuis 30 ans, on a énormément amélioré la puissance du numérique autour de nous mais on se sert toujours des mêmes outils - clavier, souris, écran tactile" pour interagir avec les machines, explique Yacine Achiakh, cofondateur de Wisear. "On veut créer une interface inclusive et facile à utiliser."

À ce stade, son équipe a intégré son système à des écouteurs qui savent reconnaître les mouvements de la mâchoire. Leur utilisateur peut donc mettre la musique d’un téléphone portable sur pause, et la relancer, en faisant semblant de mâcher.

Des robots qui ont du chien

Les robots chiens de Boston Dynamics - qui ont été comparés aux robots tueurs d’un épisode de la série dystopique "Black" - sont de retour, avec de grandes ambitions. Ils ont fait une démonstration de danse sur la musique du groupe sud-coréen BTS, au stand de Hyundai, qui a racheté le fabricant de robots l’année dernière. Le spectacle comprenait aussi un film d’animation détaillant la vision de Hyundai pour les engins à quatre pattes. L’entreprise espère un jour les envoyer sur Mars, pour qu’ils y deviennent les yeux et les oreilles des humains curieux d’expérimenter la vie sur la planète rouge en réalité virtuelle.

Silence dans la poudreuse

Un ski à l’avant, une chenille à l’arrière, un guidon, un siège rembourré et surtout, une batterie : les MoonBikes sont les premiers scooters des neiges électriques, selon la start-up du même nom. "C’est électrique et silencieux, donc cela n’embête pas les clients et cela protège l’environnement", souligne Nicolas Muron, fondateur de l’entreprise française. Son idée était de rendre ce type de véhicules plus attractif et plus accessible. "88 % des utilisateurs de moto-neige sont des hommes, avec une moyenne d’âge de 46 ans. Donc elles ne sont pas pour tout le monde. Je voulais faire une machine facile à utiliser".

Bateau sans capitaine

Hyundai a une solution pour les plaisanciers qui veulent profiter de la mer sans se soucier de la navigation. Le constructeur sud-coréen a présenté au salon le "premier bateau autonome", qui a accompli en 2021 un parcours de 10 kilomètres avec 12 passagers à bord à Pohang City. Il est équipé de 6 caméras, de capteurs pour la profondeur et de systèmes d’intelligence artificielle.