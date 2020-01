La plus importante modification de Facebook depuis sa création arrive bientôt sur vos ordinateurs et smartphones. Premier aperçu de son look et de quelques nouvelles fonctionnalités.

Facebook casse le blanc. Et succombe au très en vogue "mode Sombre" (si le membre le souhaite, on peut toujours conserver une apparence "Light"). Voilà l'un des principaux enseignements de la refonte (majeure) que s'apprête à appliquer le réseau social n°1. Annoncée mi-2019, la mise à jour logicielle du réseau social présidé par Mark Zuckerberg est prévue pour ce printemps 2020. Certains utilisateurs, y compris en Belgique, ont désormais la possibilité de tester cette nouvelle apprence en Bêta.

Cette nouvelle interface, surnommée FB5, est résolument plus moderne. Pour simplifier son interface, Facebook "splitte" l'écran principal en trois zones (sur grand écran) : à droite, les contacts en ligne sont particulièrement mis en avant. Au milieu, c'est bien entendu le fil d’actualité qui s'affiche. Un fil où images, vidéos et stories s'octroient une taille d'affichage supérieure à la version actuelle. A gauche, l'"Accueil", affiche vos groupes, pages, vidéos, enregistrements, etc. Une sensation se dégage : la navigation est plus épurée, plus soft, les boutons sembent nettement moins présents.

En haut de l'écran, un nouvel onglet permanent fait son apparition au côté des désormais bien assimilés "Accueil", "Watch", "Groupes" et "Marketplace" : "Gaming".

© IPM On y trouvera des jeux à jouer, mais aussi des communautés prêtes à échanger autour de certains titres de l'univers du jeu vidéo, ainsi que, surtout, un livecenter vers les diffusions des streamers. Le phénomène du jeu vidéo en live, qui a fait la gloire de Twitch, tente donc de s'imposer sur le plus mainstream des réseaux sociaux.

Plus épuré, plus "mobile-friendly", plus axé sur l'image et les livestreams, le Facebook nouveau aura bien du mal à masquer son intention : aller capter les jeunes, partis sur SnapChat, Instagram et surtout, dernièrement, TikTok...

Apparition globale sur vos PC's, tablettes et smartphones au plus tard pour la fin du printemps.