Les potions de grands-mères au yaourt et citron et autres tranches de concombre sur les yeux ont toujours la cote sur le web mais dans les labos des grands groupes cosmétiques et technologiques, on œuvre à une beauté basée sur l’intelligence artificielle.

Une beauté du futur qui intéresse visiblement. Lors de la vaste enquête annuelle de Philips, 12 000 femmes ont répondu à des questions concernant les technologies futures de beauté. Ce qui les enthousiasme le plus : les conseils personnalisés sur la façon de garder ses cheveux et sa peau en pleine santé (65 %).

(...)