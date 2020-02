Test-Achats s'attaque aux manettes de la Nintendo Switch qui tombent rapidement en panne.

S'il vous est aussi arrivé de devoir porter votre Nintendo Switch ou celle de votre enfant en réparation car les manettes sont défectueuses peu de temps après l'achat de la console, vous serez heureux de savoir que Test-Achats s'attaque à la firme japonaise afin que le consommateur ne soit pas contraint à payer des réparations, ce qui est souvent le cas en Europe.

"Sous la pression d'une action collective aux États-Unis, Nintendo a proposé d'offrir une réparation gratuite aux consommateurs. En Europe, cependant, la réparation ou le remplacement sous garantie est trop souvent refusé et les joueurs sont souvent obligés d'acheter de nouvelles manettes", explique Test-Achats.

C'est pourquoi l'organisme de défense des consommateurs a demandé au fabricant japonais de communiquer proactivement au sujet de ses consoles concernées et de les réparer gratuitement.

70 € si vous le réparez vous-même

Il est possible de réparer les manettes soi-même mais cela peut s'avérer plus coûteux que l'achat de nouveaux joysticks si on ne jouit pas du matériel adéquat ! Pour effectuer une réparation, il faut disposer de tournevis très fin car les vis des manettes sont très petites. Sans cela, il faut se munir d'un kit de réparation. Son coût ? 60€ ! A cela, il faut ajouter les nouveaux joysticks - pièces à remplacer -, qui valent 10€. Bref, à 70€ de dépensés alors que le prix de nouvelles manettes atteint les 55€.

Dans une vidéo, Test-Achats explique d'ailleurs comment remplacer les fameux joysticks.