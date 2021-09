Dans une vidéo postée sur la plateforme YouTube, Jordan Cheyenne, une influenceuse américaine comptant plus de 500 000 abonnés, demande à son fils de « faire semblant de pleurer » devant la caméra après la mort de leur chien. Le petit garçon a beau assurer à sa mère qu’il pleure déjà sincèrement, cette dernière lui donne un tas de conseils pour bien se placer et avoir l’air le plus triste possible.

Si Jordan a depuis fermé son compte YouTube assurant « être dégoûtée » par ce qu’elle a fait, la polémique est déjà bien installée et relance le débat autour de la place des enfants sur YouTube. En Belgique le phénomène reste assez discret et la loi dit peu de choses sur le sujet. Jean-Pierre Coenen, président de la ligue des droits de l’enfant, déplore le manque d’investissement de l’État en la matière : « Le législateur n’a pas encore réalisé que cette exploitation des enfants existait et donc il n’a pas su légiférer ». Car d’après Jean-Pierre Coenen, il n’y a pas de discussion possible, l’activité des enfants sur YouTube est bien professionnelle : « A partir du moment où un revenu est généré, c’est du travail ».