De la télé enroulable aux toilettes connectées et chauffantes en passant par le taxi volant, la 8K ou la clé USB de 4.000 Go, le CES de Las Vegas, grand-messe technologique annuelle, dévoile de bien divers horizons... Tour de piste.

Depuis mardi, la city la plus bling-bling des Etats-Unis, Las Vegas, troque temporaiement son sobriquet de ville du jeu (ou du vice) pour celui de capitale mondiale de la Tech. Le CES (Consumer Electronics Show), grand-messe annuelle désormais quinquagénaire, y a repris ses droits. Près de 4.500 exposants y montrent, à quelque 190.000 curieux (et journalistes), la direction que l'industrie électronique s'apprête à prendre dans les mois à venir. L'événement, incontournable, a posé quelques jalons majeurs de notre rapport à la technologie dans le demi-siècle écoulé.

Ce cru 2019, pourtant, ne comptera pas parmi les plus impactants ou "disruptifs". Il y est bien entendu fortement question de données, d'IoT (Internet Of Things), d'IA (intelligence artificielle), de mobilité connectée (et autonome) et de 5G. Thèmes "hot" depuis de nombreux mois/années désormais.

Mais ce qui fait le sel d'un CES, ce sont, bien souvent, les objets qui y sont dévoilés. Par des mégatitans de l'industrie, des start-ups innovatrices, audacieuses ou un peu barrées. Sélection de ce qui pourrait bien faire, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, 2019 côté high-tech.

1. La star du salon : la télé enroulable

LG s'appuye, à chaque innovation dans le giron du téléviseur, à déployer ses armes le premier. Ce fut le cas avec l'OLED, rebelote avec l'écran de télé... enroulable. Déployable partiellement ou totalement, sorti d'une base qui fait aussi office d'enceinte, le modèle Signature R de 65 pouces (OLED) apporte une réelle nouveauté sur le produit téléviseur. Trois configurations sont possibles : éteint (dalle déployée à 0%), LineView (dalle déployée à 20%, qui permet l'accès à certaines fonctions - horloge, musique, météo, photos, etc. - et enfin Full View (dalle déployée à 100%, en 16/9). {{2}}

“Ce que la science-fiction a imaginé il y a des décennies est désormais une réalité”, a lancé David VanderWaal, un responsable du marketing du groupe coréen. Aucune date de lancement (plus précise que 2019) ni prix n'a été communiqué, mais ce produit n'est plus un prototype : il sera bien commercialisé tel quel, dans les mois à venir...

La révolution des écrans pliables/enroulables n'aura donc pas lieu que sur mobile.

2. Les écrans 8K

Après la 3D, l'OLED, l'UHD (erronément appellé 4K, sur nos téléviseurs) et le HDR, voici la...8K. Tous les fabricants grand public adoptent ce format d'une définition de 7680 x 4320 pixels, soit le double de l'UHD (3840 x 2160 pixels).

