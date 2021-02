Gagner de l’argent sans rien faire, cela n’existe pas. Mais, si vous disposez d’un peu de temps libre, il est facile de gagner de l’argent sans trop en faire. Marcher, par exemple, un exercice sain et nécessaire, peut vous rapporter de l’argent ou d’importantes réductions sur vos achats. Dépenser et gagner de l’argent, c’est aussi possible grâce à certaines applications bancaires.

Faire vos courses et effectuer une mission pour une grande marque, ça peut aussi vous permettre de rentabiliser vos sessions shopping. Répondre à un sondage dans son canapé ou la salle d’attente du dentiste, ça permet aussi de rentabiliser le temps perdu. De nombreuses applications rémunératrices ont ainsi vu le jour et, si vous ne ferez certainement pas fortune grâce à elles, il y a cependant moyen d’arrondir quelque peu les fins de mois ou de mettre un peu de beurre dans les épinards.