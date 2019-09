Téléviseurs 8k, 5G, maisons connectées, les innovations s’enchaînent.

Pour les amateurs et connaisseurs en nouvelles technologies et intelligence artificielle, il y a un rendez-vous annuel à ne pas manquer, le salon IFA de Berlin. L’IFA, c’est quoi ? Il s’agit de la foire internationale d’électronique grand public de Berlin qui existe depuis 1924. Imaginez un salon qui rassemble les plus grandes marques comme Samsung, Huawei, Sony ou encore Nokia qui se bouscule pour tenir le haut du pavé et attirer le regard des visiteurs. Dans ce que l’on peut appeler une ville dans la ville, une foule d’innovations sont à découvrir au détour des allées ou encore lors de grandes conférences où les CEO et PDG font le déplacement pour vanter leurs produits.

