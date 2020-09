Vous êtes du genre à le charger à fond et à le laisser se vider totalement ou votre smartphone est-il constamment en charge sur votre bureau la journée ou branché toute la nuit sur le courant de la maison ? En tout cas, charger son téléphone est un geste commun (vital même pour certains) et un sujet de réflexion constant !

Entre les amis qui ont toujours un avis éclairé qu'ils tiennent d'un pro de l'IT, les enfants qui savent mieux que tout le monde vu qu'ils sont nés avec un smartphone dans la main et les conseils arrachés au vendeur geek de la boutique où vous avez acheté votre dernier joujou, avouez que vous êtes quand même un peu perdu !

Tim Herrera, journaliste du New York Times dont la mission est de résoudre des problèmes pratiques de façon fouillée a enquêté longuement sur le sujet. Avant tout, il faut savoir que de toutes façons, charger sa batterie entraîne une dégradation de ses performances au fil du temps, quelle que soit la manière dont vous le faites...

Et la meilleure tactique est...

Mais selon Hans de Vries, scientifique senior chez Signify (anciennement Philips Lighting) et co-auteur du document de recherche "Increasing the Cycle Life of Lithium Ion Cells by Partial State of Charge Cycling", publié dans la revue Microelectronics Reliability, charger moins souvent la batterie à pleine capacité et ne pas la laisser se vider complètement peut prolonger sa durée de vie - dans une certaine mesure. En sollicitant moins les électrodes, on réduit la dégradation et on augmente la capacité de la batterie pendant une période plus longue.

"Il est possible de prolonger la durée de vie de la batterie en ne la chargeant pas complètement et en ne la déchargeant pas complètement", note ainsi M. de Vries dans son article. "Nous dirons donc qu'il faut rester entre 20 et 80 % environ". La durée de vie de la batterie est "inversement proportionnelle à la quantité d'ions de lithium que vous mettez dans les électrodes."

Sur son site, Samsung conseille de charger régulièrement et de maintenir la batterie au-dessus de 50 %. L'entreprise indique également que laisser votre téléphone connecté alors qu'il est complètement chargé peut réduire la durée de vie de la batterie.

Sachez aussi que la chaleur est le pire ennemi du téléphone (avec la cuvette des toilettes bien entendu).

Au final, on parle là de microgestion, qui n'a en fait pas un impact important sur la durée de vie de l'appareil : "Si vous ne chargez la batterie qu'à moitié, d'accord, elle durera plus longtemps, mais elle sera vide plus tôt que si la batterie a été complètement chargée", explique d'ailleurs M. de Vries. "Il s'agit donc d'un compromis entre la durée de vie totale de la batterie et le nombre de fois où vous devez la recharger". Pareil pour l'ordinateur portable.