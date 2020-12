La société de robotique Boston Dynamics, basée à Waltham dans le Massachusetts, a décidé de conclure l'année 2020 d'une manière assez originale en présentant les prouesses des trois derniers robots créés par l'entreprise dans une nouvelle vidéo publiée mardi.

Dans cette séquence qui dure près de 3 minutes, on peut y admirer les 3 créations occupées d'exécuter à la perfection quelques pas de danse sur le rythme assez entraînant de la chanson "Do You Love Me" du groupe "The Contours".

Spot, Handle et Atlas, les trois derniers modèles de la marque "Boston Dynamics", se livrent ainsi à une chorégraphie millimétrée pour la moins impressionnante et dans laquelle on peut y retrouver quelques déhanchés et des sauts conclus par des mouvements d’équilibre déroutants.

En 2018 déjà, la même entreprise avait dévoilé son robot "Spot mini" qui savait ouvrir tout seul la porte à ses copains et avait réussi à réaliser quelques pas de danse sur la chanson "Uptown Funk" de Bruno Mars. Un résultat particulièrement réussi qui avait déjà épaté à l'époque.

Ce qui est encore plus frappant à la fin de cette année 2020, ce sont les progrès réalisés dans chacun des mouvements de Spot, Handle et Atlas. Au point même de se dire qu'en matière de danse, les trois machines robotisées de Boston Dynamics semblent avoir beaucoup plus de talent que certains d’entre nous.

Des progrès de l'industrie robotique qui démontrent le bel avenir que ce secteur peut avoir dans le futur. Un secteur qui s'est également fait connaître durant cette période de coronavirus avec une aide bénéfique apportée à certains pays.

"Toute notre équipe s'est réunie pour célébrer le début de ce que nous espérons être une année plus heureuse", a déclaré Boston Dynamics dans la légende de la vidéo, qui a été visionnée plus de 3,5 million de fois mercredi midi. "Bonne année de la part de nous tous à Boston Dynamics."

Boston Dynamics a récemment été racheté à hauteur de 80% par la firme automobile Hyundai Motor Company. Cet accord valorisait la société à 1,1 milliard de dollars.