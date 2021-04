Il est de moins en moins rare de croiser des gens en rue dont le regard n'est pas fixé droit devant eux mais sur leur smartphone. Les collisions entre accros au téléphone portables sont nombreuses et si ce genre de comportement peut mener à des collisions risibles et autres situations drôles, il peut aussi conduire à des incidents plus dangereux. C'est pour éviter cela que Google a décidé d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application Digital Wellbeing Android.

Nommée Heads Up, cette option détectera les moments où le téléphone est utilisé en mouvement et enverra des alertes à son utilisateur, comme l'explique Google: "Si vous marchez en utilisant votre téléphone, vous recevez une notification pour vous concentrer sur ce qui vous entoure". Le propriétaire du smartphone est donc susceptible de recevoir des messages tels que "Regardez où vous marchez", "Levez les yeux" ou encore "Soyez vigilant", explique la RTBF.

L'option n'est disponible actuellement que sur les téléphones Pixel de Google, que l'entreprise américaine utilise régulièrement pour tester ses nouvelles fonctionnalités, avant de les lancer plus largement. La version Beta de Heads Up a été testée par Cnet, qui rapporte que Google devrait bientôt l'étendre à tous les téléphones fonctionnant avec Android. Le journaliste qui a essayé l'option n'a pas réussi à déclencher les alertes de Heads Up, alors qu'il se déplaçait dans sa maison, les yeux rivés sur son smartphone en faisant défiler son fil d'actu Twitter ou envoyant des mails et SMS notamment. Mais l'application avait sans doute détecter, grâce à la géolocalisation, que cet utilisateur était dans un lieu connu (sa maison). Sur Twitter, un internaute a expliqué avoir reçu une notification indiquant "Levez les yeux" alors qu'il marchait hors de chez lui en utilisant son téléphone. La version Beta nécessite sans doute encore quelques améliorations.