Entre la visioconférence avec les collègues, le VPN pour se connecter au réseau de l'entreprise depuis son salon, Whatsapp ou Messenger avec les amis et la famille, le grand sur le PlayStation Network et un petit film sur Netflix en cours de soirée, pas de doute : le trafic Internet, à l'heure du coronavirus et du confinement que la maladie nous impose, est soumis à rude épreuve. Jusqu'ici, tout va bien, en dépit de ralentissements observés ci et là. Mais les choses peuvent elles s'aggraver ? Le réseau est-il armé pour absorber pareille charge sur la longueur ? Puis, scénario catastrophe : Internet peut-il totalement planter ?